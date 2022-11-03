Окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину – ОВА

09:15 03 листопада Київ, Україна

Захисники з ПС ЗСУ ліквідували над Дніпропетровською областю чотири дрони-камікадзе Shahed-136. Збили їх над Нікопольським районом.



Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.



Але, на жаль, були в області й прильоти. Так, росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там є серйозні руйнування, працюють усі служби.



Крім того, у Павлограді ворог влучив у промислове підприємство. Продовжуються відновлювальні роботи.

"Це була напружена ніч масованих атак", - написав глава ОВА у Telegram.

У Нікопольському районі росіяни накрили Градами та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку.



Так, у Нікополі спалахнула автозаправка. Вогонь уже загасили. Також снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.



У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу сімей. Енергетики вже лагодять лінії.



На щастя, скрізь обійшлося без загиблих та поранених.