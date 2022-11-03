Окупанти всю ніч атакували Дніпропетровщину – ОВА

Захисники з ПС ЗСУ ліквідували над Дніпропетровською областю чотири дрони-камікадзе Shahed-136. Збили їх над Нікопольським районом.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Але, на жаль, були в області й прильоти. Так, росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там є серйозні руйнування, працюють усі служби.
Крім того, у Павлограді ворог влучив у промислове підприємство. Продовжуються відновлювальні роботи.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Але, на жаль, були в області й прильоти. Так, росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там є серйозні руйнування, працюють усі служби.
Крім того, у Павлограді ворог влучив у промислове підприємство. Продовжуються відновлювальні роботи.
У Нікопольському районі росіяни накрили Градами та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку.
Так, у Нікополі спалахнула автозаправка. Вогонь уже загасили. Також снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу сімей. Енергетики вже лагодять лінії.
На щастя, скрізь обійшлося без загиблих та поранених.
Так, у Нікополі спалахнула автозаправка. Вогонь уже загасили. Також снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу сімей. Енергетики вже лагодять лінії.
На щастя, скрізь обійшлося без загиблих та поранених.
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