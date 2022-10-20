Окупанти у Запорізькій області зруйнували спеціалізовану школу

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Комишуваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється", - сказав він.