Окупанти у Запорізькій області зруйнували спеціалізовану школу
09:10 20 жовтня Київ, Україна
У смт Комишуваха Запорізької області росіяни завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
"Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Комишуваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється", - сказав він.
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