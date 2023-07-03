Окупанти у Сєвєродонецьку знайшли новий спосіб перевірки порожніх квартир

11:24 03 липня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку окупанти вигадали новий спосіб перевірки наявності порожніх квартир, про що повідомляє Луганська ОВА.

"Минулого року вони погрожували виселенням власникам, які не надали документи, що підтверджують право власності на житло. В результаті деякі жителі повернулися назад, незважаючи на руйнування та небезпеку в російському окупованому місті", - йдеться у повідомленні.



Тепер окупаційна філія "Луганськгазу" вимагає від сєвєродончан пройти перевірку за певною адресою для звіряння даних про власників квартир.

"Всю необхідну інформацію вже має окупаційна адміністрація, але загарбники хочуть вплинути на людей, погрожуючи втратою житла", - заявили в Луганській ОВА.



У самопроголошеній "ЛНР" запровадили практику використання мобільних крематоріїв для уникнення виплати компенсацій та пільг сім'ям загиблих окупантів. Один із таких крематоріїв працює майже цілодобово у Кадіївці, куди доставляють тіла ліквідованих бійців "народної міліції".



В окупованій частині Луганщини кожен працівник бюджетної сфери зобов'язаний передплатити місцеві пропагандистські друковані видання, такі як "трудова слава" або "стаханівський прапор".



Спочатку таку практику поширили на співробітників окупаційних адміністрацій, а тепер вона поширюється на вчителів, працівників сфери ЖКГ та інших бюджетників.