Окупанти у Сєвєродонецьку знайшли новий спосіб перевірки порожніх квартир

У Сєвєродонецьку окупанти вигадали новий спосіб перевірки наявності порожніх квартир, про що повідомляє Луганська ОВА.
Тепер окупаційна філія "Луганськгазу" вимагає від сєвєродончан пройти перевірку за певною адресою для звіряння даних про власників квартир.
У самопроголошеній "ЛНР" запровадили практику використання мобільних крематоріїв для уникнення виплати компенсацій та пільг сім'ям загиблих окупантів. Один із таких крематоріїв працює майже цілодобово у Кадіївці, куди доставляють тіла ліквідованих бійців "народної міліції".
В окупованій частині Луганщини кожен працівник бюджетної сфери зобов'язаний передплатити місцеві пропагандистські друковані видання, такі як "трудова слава" або "стаханівський прапор".
Спочатку таку практику поширили на співробітників окупаційних адміністрацій, а тепер вона поширюється на вчителів, працівників сфери ЖКГ та інших бюджетників.
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