Окупанти, в паніці тікаючи з Харківщини, залишили документи псевдополіцейських

15:54 02 грудня Київ, Україна

У Куп'янському районі Харківської області правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які російські військові не встигли знищити під час відступу.



Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп'янську російські окупанти зберігали кадрові документи більшості

псевдополіцейських, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.

Серед вилученого:

документи та особисті справи псевдополіцейських;

Характеристики;

трудові договори;

пояснення про відомих "вартових" учасників АТО/ООС;

пояснення, що "поліцейські" були учасниками АТО/ООС;

табелі обліку робочого часу;

копії паспортів, у тому числі російських, які встигли отримати у Куп'янську;

фотографії для особових справ;

анкети;

накази про призначення посаду тощо.

У відомстві зазначили, що вилучені документи є основою для відкриття кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораційної діяльності.



Щодо осіб, які вже підозрюються чи обвинувачених, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.