Окупанти, в паніці тікаючи з Харківщини, залишили документи псевдополіцейських

У Куп'янському районі Харківської області правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які російські військові не встигли знищити під час відступу.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп'янську російські окупанти зберігали кадрові документи більшості
псевдополіцейських, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.
Серед вилученого:
- документи та особисті справи псевдополіцейських;
- Характеристики;
- трудові договори;
- пояснення про відомих "вартових" учасників АТО/ООС;
- пояснення, що "поліцейські" були учасниками АТО/ООС;
- табелі обліку робочого часу;
- копії паспортів, у тому числі російських, які встигли отримати у Куп'янську;
- фотографії для особових справ;
- анкети;
- накази про призначення посаду тощо.
У відомстві зазначили, що вилучені документи є основою для відкриття кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораційної діяльності.
Щодо осіб, які вже підозрюються чи обвинувачених, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.
Щодо осіб, які вже підозрюються чи обвинувачених, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.
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