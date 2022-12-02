Окупанти, в паніці тікаючи з Харківщини, залишили документи псевдополіцейських

15:54 02 грудня Київ, Україна

У Куп'янському районі Харківської області правоохоронці виявили схованку з важливими документами, які російські військові не встигли знищити під час відступу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
 
У приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп'янську російські окупанти зберігали кадрові документи більшості
псевдополіцейських, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.
Серед вилученого:
  • документи та особисті справи псевдополіцейських;
  • Характеристики;
  • трудові договори;
  • пояснення про відомих "вартових" учасників АТО/ООС;
  • пояснення, що "поліцейські" були учасниками АТО/ООС;
  • табелі обліку робочого часу;
  • копії паспортів, у тому числі російських, які встигли отримати у Куп'янську;
  • фотографії для особових справ;
  • анкети;
  • накази про призначення посаду тощо.
У відомстві зазначили, що вилучені документи є основою для відкриття кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораційної діяльності.

Щодо осіб, які вже підозрюються чи обвинувачених, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.
 