Окупанти вкотре атакували Ладижинську ТЕС
15:36 11 жовтня Київ, Україна
Ладижинська теплова електростанція, розташована у Вінницькій області, зазнала повторного удару російських військ.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Це сталося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Потерпілим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Серед поранених працівників компанії немає.
"Внаслідок обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення", - додали в компанії.
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