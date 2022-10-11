Окупанти вкотре атакували Ладижинську ТЕС

15:36 11 жовтня Київ, Україна

Ладижинська теплова електростанція, розташована у Вінницькій області, зазнала повторного удару російських військ.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Це сталося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Потерпілим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Серед поранених працівників компанії немає.