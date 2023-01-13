Окупанти в Маріуполі зносять будинки, які обіцяли відремонтувати

11:46 13 січня Київ, Україна

У захопленому Маріуполі Донеччини зносять дитячі садки, школи, будинки дитячої та юнацької творчості, які росіяни неодноразово обіцяли відремонтувати.



Про це 13 січня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



Він оприлюднив документи, отримані маріупольським опором, зі списками об'єктів на знесення. Їх формує "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко, а затверджує голова "ДНР" Денис Пушилін.



"Що ми бачимо? Правильно - дитячі садки та будівлі дитячої та юнацької творчості. Ой! А як же "ми все відремонтуємо"? А якщо додати, що саме цих будівель немає в переліку будинків на знесення, які постійно оприлюднює "Мінбуд ДНР"? Чи здогадуєтеся чому? Русня тихо знищує все навколо. Сором'язливо замовчуючи", - підкреслив радник.



Також Андрющенко показав центр Маріуполя, який окупанти перетворюють на пустелю.