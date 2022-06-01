Окупанти в Маріуполі почали забирати з вулиць кинуті авто та планують їх "націоналізувати"

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові та бойовики з ОРДЛО почали забирати з вулиць кинуті автомобілі, а авто, за яким не повернуться маріупольці, планують привласнити.
Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.
Усі знайдені у місті цілі та пошкоджені автомобілі почали звозити на територію ринку "Азовський". Там вони, як зазначає Андрющенко, простоять до 1 липня, а згодом, якщо власники не повернуться за майном, машини "націоналізують".
Радник міського голови каже, що мародерство у Маріуполі стало глобальним на всіх рівнях. Водночас тепер для повернення викраденого майна його власники повинні платити гроші.
Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.
Усі знайдені у місті цілі та пошкоджені автомобілі почали звозити на територію ринку "Азовський". Там вони, як зазначає Андрющенко, простоять до 1 липня, а згодом, якщо власники не повернуться за майном, машини "націоналізують".
Радник міського голови каже, що мародерство у Маріуполі стало глобальним на всіх рівнях. Водночас тепер для повернення викраденого майна його власники повинні платити гроші.
Андрющенко вже розповідав, що у Маріуполі росіяни почали заселяти невідомих у квартири, кинуті власниками. Зараз, за його словами, окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх обстрілів, а жителів, зазвичай літніх людей, планують виселяти.
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