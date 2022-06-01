Окупанти в Маріуполі почали забирати з вулиць кинуті авто та планують їх "націоналізувати"

10:55 01 червня Київ, Україна





Про це



Усі знайдені у місті цілі та пошкоджені автомобілі почали звозити на територію ринку "Азовський". Там вони, як зазначає Андрющенко, простоять до 1 липня, а згодом, якщо власники не повернуться за майном, машини "націоналізують".



Радник міського голови каже, що мародерство у Маріуполі стало глобальним на всіх рівнях. Водночас тепер для повернення викраденого майна його власники повинні платити гроші. У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові та бойовики з ОРДЛО почали забирати з вулиць кинуті автомобілі, а авто, за яким не повернуться маріупольці, планують привласнити.Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.Усі знайдені у місті цілі та пошкоджені автомобілі почали звозити на територію ринку "Азовський". Там вони, як зазначає Андрющенко, простоять до 1 липня, а згодом, якщо власники не повернуться за майном, машини "націоналізують".Радник міського голови каже, що мародерство у Маріуполі стало глобальним на всіх рівнях. Водночас тепер для повернення викраденого майна його власники повинні платити гроші.

“Ви йдете до “правильної” людини у так званих райвідділах так званої міліції. Там показуєте фото та робите пропозицію оплати за повернення. Далі – вкрадене шукають на ринках так званої "ДНР", Таганрога та Ростова-на-Дону. У більшості випадків знаходять та повертають за гроші. Принаймні кажуть, що шукають на ринках. Хоча щось підказує, що просто продають награбоване власникам надто дорого”, – зазначає він.

Андрющенко вже розповідав, що у Маріуполі росіяни почали заселяти невідомих у квартири, кинуті власниками. Зараз, за його словами, окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх обстрілів, а жителів, зазвичай літніх людей, планують виселяти.