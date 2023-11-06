Окупанти на Луганщині вимагають внески у мешканців на ремонт зруйнованих будинків

12:26 06 листопада Київ, Україна

Російські окупанти на Луганщині розробили план "відновлення" зруйнованих багатоквартирних будинків, який передбачає зобов'язати цивільних мешканців робити внески на капітальний ремонт житла.



Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).



Згідно з інформацією ОВА, на території так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР") планується впровадити систему, відповідно до якої мешканці багатоквартирних будинків будуть зобов'язані вносити кошти на ремонт свого житла.



Водночас окупанти продовжують активно використовувати військову авіацію та дрони у регіоні. У неділю було проведено авіаудари по територіях Сватівського району та Серебрянського лісництва.



Крім того, російські окупанти зменшили обсяг гуманітарної допомоги у Сєвєродонецьку, надаючи її лише власникам російських паспортів. Луганська ОВА вказує на те, що такий принцип видачі гуманітарної допомоги став вимушеним заходом окупаційної влади, ймовірно, для запобігання паніці та приховування скорочення обсягів допомоги.