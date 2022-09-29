Окупанти вже 4 дні не випускають українців, які намагаються виїхати до Латвії

У Псковській області росії, на пункті пропуску Бурачки росіяни 4 дні не випускають громадян України, які намагаються виїхати в Латвію, тікаючи від "російського світу".
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію росії.
Гайдай додав, що у черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.
Гайдай додав, що у черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.
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