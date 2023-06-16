Окупанти влаштовують "тренування" у Маріуполі перед приїздом шойгу

17:22 18 травня Київ, Україна





Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив про це у своєму Telegram-каналі у четвер, 18 травня.



За словами Андрющенка, російські окупанти розгорнули ствольну артилерію на півночі Маріуполя, у напрямку Волновахи, і почали проводити "навчання".



Внаслідок цього вибухи чути в районі Сартана та в Кальміуського району. Він додав, що така поведінка лише посилює страждання вже постраждалих людей.



Пізніше Андрющенко пояснив, що окупанти організували ці артилерійські навчання для створення ілюзії передової ситуації перед приїздом міністра оборони росії сергія Окупанти Маріуполя організували артилерійські навчання, вивозячи ствольну артилерію на територію тимчасово захопленого міста. Звуки вибухів чують місцеві мешканці.Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив про це у своєму Telegram-каналі у четвер, 18 травня.За словами Андрющенка, російські окупанти розгорнули ствольну артилерію на півночі Маріуполя, у напрямку Волновахи, і почали проводити "навчання".Внаслідок цього вибухи чути в районі Сартана та в Кальміуського району. Він додав, що така поведінка лише посилює страждання вже постраждалих людей.Пізніше Андрющенко пояснив, що окупанти організували ці артилерійські навчання для створення ілюзії передової ситуації перед приїздом міністра оборони росії сергія шойгу

"Ось і причина сьогоднішніх навчань у Маріуполі. Вони хочуть створити ілюзію "передової" для шойгу. Вони скаржаться, що змушені витрачати такі дорогоцінні снаряди на ці навчання”, - розповів Андрющенко.

Радник мера також опублікував аудіозапис телефонної розмови з російським окупантом, в якій він розповідає, чому вони вивели артилерію та розпочали стрілянину, що призвело до звуків вибухів у місті.



Солдат із росії повідомив, що вчора військовим було видано снаряди, а сьогодні їм наказали витягувати гармати і відкривати вогонь по полю. На питання про мету таких дій їм відповіли, що міністр оборони росії шойгу незабаром приїжджає.

"Хлопці роздратовані, вони кажуть: "Давайте краще його (шойгу - прим.) знищимо". Вони вирішили влаштувати для нього канонаду пострілів, як у кіно про війну, що він нібито на передовій побував," – повідомив Андрющенко.