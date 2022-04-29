Окупанти влаштовують перестрілки між собою, бо не можуть поділити награбоване

17:45 29 квітня Київ, Україна

В окупованій Киселівці Херсонської області військові росії чеченської та бурятської національності влаштували стрілянину, в якій взяли участь понад 50 людей з кожного боку. Точна кількість поранених та загиблих наразі невідома.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.



Бурятів обурила «нерівноправність» умов із чеченцями і те, що вони мають вести наступ. Чеченці залишаються в тилу виключно як «загороджувальні загони». Вони спонукають підрозділи окупантів до активних дій – відкривають вогонь по тих, хто намагається відступати. Також загарбників не влаштовує нерівномірність розподілу награбованого. Основну «вигоду» від мародерства отримують ті самі чеченці.



З огляду на небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів зс росії в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни скаржаться місцевим жителям на обман під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях.



З'ясувалося, що російським контрактникам було обіцяно операцію за «кримським сценарієм». Тобто відсутність опору з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.



Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися у якому прибули представники фсб. Частину військовослужбовців після допитів відвезли у невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися.