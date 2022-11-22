Окупанти посилили терор у Мелітополі через відсутність перемог на фронті

19:05 21 листопада Київ, Україна

Рашисти посилили знущання з мешканців окупованої частини Запорізької області, особливо Мелітополя, через поразки на фронті.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Цього тижня ми мали можливість поспілкуватися з великою кількістю наших жителів, які звільнилися з полону. Наведу лише кілька прикладів, про що розповідають ті, хто був у полоні. Є люди, які сидять у полоні понад 8 місяців. А в останні місяці росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримуються наші жителі, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні",- сказав Федоров.



За його словами, регулярними є, зокрема, катування струмом. За його інформацією, одного разу російські окупанти 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері.