Окупанти посилили терор у Мелітополі через відсутність перемог на фронті
19:05 21 листопада Київ, Україна
Рашисти посилили знущання з мешканців окупованої частини Запорізької області, особливо Мелітополя, через поразки на фронті.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Цього тижня ми мали можливість поспілкуватися з великою кількістю наших жителів, які звільнилися з полону. Наведу лише кілька прикладів, про що розповідають ті, хто був у полоні. Є люди, які сидять у полоні понад 8 місяців. А в останні місяці росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримуються наші жителі, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні",- сказав Федоров.
За його словами, регулярними є, зокрема, катування струмом. За його інформацією, одного разу російські окупанти 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері.
"На жаль, терор і знущання з цивільного населення збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, особливо в Мелітополі", - підсумував Федоров, зазначивши, що причиною посилення терору може бути відсутність перемог на фронті.
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