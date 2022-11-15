Окупанти знищили об'єкт, що забезпечував Херсонщину та Миколаївщину світлом - Укренерго

08:47 15 листопада Київ, Україна

Військові Росії зруйнували енергетичний об'єкт, який забезпечував енергопостачання всього правобережжя Херсонської області та значної частини Миколаївської області. Про це у понеділок, 14 листопада, повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що були підірвані два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн.

"Зала релейного захисту, компресорна, акумуляторна - що на думку терористів не зробили вибухи, додатково було розстріляно та розбито. Кілька гектарів наслідків безсилої злості окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", - написав він.



Кудрицький повідомив, що зараз розробляються схеми запитування Херсонщини із двох сусідніх областей.



Також сапери обстежують високовольтні лінії, що проходять вздовж територій, де точилися важкі бої.

"Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більшість звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами загоєти людей якнайшвидше", - додав Кудрицький.

Він також повідомив, що необхідне обладнання вже прямує до України від системних операторів Польщі та Франції, які відгукнулися на прохання про допомогу.