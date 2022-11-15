Окупанти знищили об'єкт, що забезпечував Херсонщину та Миколаївщину світлом - Укренерго

Військові Росії зруйнували енергетичний об'єкт, який забезпечував енергопостачання всього правобережжя Херсонської області та значної частини Миколаївської області. Про це у понеділок, 14 листопада, повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що були підірвані два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн.
Він зазначив, що були підірвані два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн.
Кудрицький повідомив, що зараз розробляються схеми запитування Херсонщини із двох сусідніх областей.
Також сапери обстежують високовольтні лінії, що проходять вздовж територій, де точилися важкі бої.
Він також повідомив, що необхідне обладнання вже прямує до України від системних операторів Польщі та Франції, які відгукнулися на прохання про допомогу.
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