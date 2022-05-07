Окупанти знищили Національний музей Григорія Сковороди

06:28 07 травня Київ, Україна

Армія Росії учтожила Національний музей Григорія Сковороди в Харківській області.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.



Установу окупанти знищили прямим попаданням російської ракети в ніч проти 7 травня.



Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.



Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.