Окупанти знищили Музей 185-річної історії села Новомихайлівка

16:21 10 травня Київ, Україна





Про це розповіла завідувачка музею Катерина Шаповалова.



Село Новомихайлівка, в якому проживало до початку повномасштабного російського вторгнення менше 1,5 тисячі людей, заснували в 1837 році, музей з'явився в селі в рік його заснування. З 2014 року Новомихайлівка фактично перебувала на лінії фронту.



Серед 3380 експонатів були фотографії, техніка, вишиванки та інші речі, пов'язані з історією Новомихайлівки.



“І домоткані доріжки, предмети побуту, колгоспний інвентар, багато скринь та особистих речей селян. Була і тачанка, на якій колись возили голову села, а також автомобіль Волга-401 60-х років минулого століття – це один із мешканців села нам подарував. А скільки фотографій, найстаріші 1902 року", – розповідає про колекцію єдина працівниця установи та її завідувачка Катерина Шаповалова. У 2016-му два снаряди, випущені терористами з так званої ДНР, розірвалися поряд із будинком музею. Тоді там вибило всі вікна, проте пошкодження було усунено.



У березні цього року в музей влучили ще раз, у квітні російські війська зруйнували будинок самої Шаповалової, а тому вона була змушена покинути Новомихайлівку, а в травні внаслідок обстрілу будівля установи вигоріла вщент. Про це завідувачці повідомили односельці. На Донеччині в результаті обстрілів російських окупантів згорів музей історії села Новомихайлівка, заснованого в 1837 році.Про це розповіла завідувачка музею Катерина Шаповалова.Село Новомихайлівка, в якому проживало до початку повномасштабного російського вторгнення менше 1,5 тисячі людей, заснували в 1837 році, музей з'явився в селі в рік його заснування. З 2014 року Новомихайлівка фактично перебувала на лінії фронту.Серед 3380 експонатів були фотографії, техніка, вишиванки та інші речі, пов'язані з історією Новомихайлівки.“І домоткані доріжки, предмети побуту, колгоспний інвентар, багато скринь та особистих речей селян. Була і тачанка, на якій колись возили голову села, а також автомобіль Волга-401 60-х років минулого століття – це один із мешканців села нам подарував. А скільки фотографій, найстаріші 1902 року", – розповідає про колекцію єдина працівниця установи та її завідувачка Катерина Шаповалова. У 2016-му два снаряди, випущені терористами з так званої ДНР, розірвалися поряд із будинком музею. Тоді там вибило всі вікна, проте пошкодження було усунено.У березні цього року в музей влучили ще раз, у квітні російські війська зруйнували будинок самої Шаповалової, а тому вона була змушена покинути Новомихайлівку, а в травні внаслідок обстрілу будівля установи вигоріла вщент. Про це завідувачці повідомили односельці.



“Я так плакала, коли дізналася, що музей згорів. Він у нас був дуже добрий, часто діти приходили”,—каже вона.