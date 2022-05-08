Окупанти знищили найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні

12:18 06 травня Київ, Україна

Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе поновити роботу як мінімум до кінця 2022 року. Ракетні удари знищили підприємство.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Кременчуцький НПЗ цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Усі люди залишені на роботі та мають ремонтувати підприємство”, – написав Лунін.

Залишається зруйнованою також Кременчуцька ТЕЦ. Витрати на її відновлення, за попередніми оцінками, становитимуть від 500 до 800 млн грн, але фінальні підрахунки ще не оприлюднені.

"Ми про це повідомили Офіс Президента та Кабмін. Облрада може надати від 30 до 50 млн грн, плюс місто надасть, і там є приватний інвестор. Усі разом ми ТЕЦ маємо відродити", – зауважив Лунін.

З моменту вторгнення в Україну російські окупанти знищили чи пошкодили щонайменше 15 нафтобаз в Україні. На цих нафтобазах зберігалися суттєві запаси палива.