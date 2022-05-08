Окупанти знищили найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні

Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе поновити роботу як мінімум до кінця 2022 року. Ракетні удари знищили підприємство.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Залишається зруйнованою також Кременчуцька ТЕЦ. Витрати на її відновлення, за попередніми оцінками, становитимуть від 500 до 800 млн грн, але фінальні підрахунки ще не оприлюднені.
З моменту вторгнення в Україну російські окупанти знищили чи пошкодили щонайменше 15 нафтобаз в Україні. На цих нафтобазах зберігалися суттєві запаси палива.
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