Окупанти знищили Художній музей імені Архипа Куїнджі у Маріуполі

17:02 23 березня Київ, Україна





Музей розміщувався у будівлі 1902 року будівництва. У неї влучила російська авіабомба.



У колекції музею було зібрано понад 950 графічних та 650 живописних творів, а також 150 скульптур та близько 300 творів декоративно-ужиткового мистецтва – понад 2 тисячі експонатів. Як розповів голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, на момент бомбардування в музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, лише копії авторства Андрія Яланського та Олександра Ольхова. Російські окупанти зруйнували у Маріуполі будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Інформацію про руйнування можна знайти у переліку зруйнованих та пошкоджених внаслідок російського вторгнення пам'ятників, який веде Мінкульт.Музей розміщувався у будівлі 1902 року будівництва. У неї влучила російська авіабомба.У колекції музею було зібрано понад 950 графічних та 650 живописних творів, а також 150 скульптур та близько 300 творів декоративно-ужиткового мистецтва – понад 2 тисячі експонатів. Як розповів голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, на момент бомбардування в музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, лише копії авторства Андрія Яланського та Олександра Ольхова.

Водночас там зберігали роботи інших відомих українських художників, зокрема, Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса, Андрія Коцьки, Миколи Бендрика, Леоніда Гаді, а також сучасних живописців Василя Коренчука, Олександра Бондаренка, Людмили Масальської, Олега Кольова, Володимира Харакоза.



Були у музеї й роботи Сергія Баранника – він голова маріупольської організації Національної спілки художників України, що залишився у Маріуполі. Колеги втратили зв'язок з ним 3 березня.



Серед експонатів також було чимало предметів, пов'язаних із життям та творчістю Куїнджі: фотографії, документи, особисті речі художника, зокрема, 200-річна купіль, у якій хрестили художника.



В цей час про долю експонатів нічого не відомо. Також немає і фотографій зруйнованої будівлі.