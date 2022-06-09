Окупанти вкрали з України 600 000 тонн зерна

18:38 09 червня Київ, Україна

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук звинуватив росію в крадіжці 600 000 тонн українського зерна, яке пізніше було перевезено на Близький Схід.

Про це повідомляє CNN.



За словами Марчука, зерно перевезли до порту Севастополя, а потім відправили на Близький Схід. Він розповів про відкриття кримінальних справ «з вимогою через міжнародні суди, щоб росія виплатила компенсацію тим, хто постраждав від цих дій».