Окупанти вкрали з України 600 000 тонн зерна

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук звинуватив росію в крадіжці 600 000 тонн українського зерна, яке пізніше було перевезено на Близький Схід.
Про це повідомляє CNN.
За словами Марчука, зерно перевезли до порту Севастополя, а потім відправили на Близький Схід. Він розповів про відкриття кримінальних справ «з вимогою через міжнародні суди, щоб росія виплатила компенсацію тим, хто постраждав від цих дій».
За словами Марчука, зерно перевезли до порту Севастополя, а потім відправили на Близький Схід. Він розповів про відкриття кримінальних справ «з вимогою через міжнародні суди, щоб росія виплатила компенсацію тим, хто постраждав від цих дій».
Марчук назвав дії росії «добре спланованою операцією окупантів».
Раніше CNN з посиланням на дані супутникових знімків Maxar повідомляв, що між Кримом та близькосхідними країнами почали ходити суховантажні машини із зерном. Так, 19 травня російське судно «Матрос Позинич» завантажували зерном у порту Севастополя, а 27 травня воно прийшло до сирійського порту Латакія. В окупаційній адміністрації Херсона підтвердили вивезення зерна на продаж.
При цьому, за даними російського зернового союзу, травневий імпорт пшениці виріс щодо торішнього результату практично на ті самі 600 000 тонн. 2022 року експорт становив 1,26 млн тонн, 2021 — 657 000 тонн. Дворазовому зростанню обсягів пшениці, що вивозиться, не завадила навіть заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (Вірменія, білорусія, Казахстан, Киргизстан).
Раніше CNN з посиланням на дані супутникових знімків Maxar повідомляв, що між Кримом та близькосхідними країнами почали ходити суховантажні машини із зерном. Так, 19 травня російське судно «Матрос Позинич» завантажували зерном у порту Севастополя, а 27 травня воно прийшло до сирійського порту Латакія. В окупаційній адміністрації Херсона підтвердили вивезення зерна на продаж.
При цьому, за даними російського зернового союзу, травневий імпорт пшениці виріс щодо торішнього результату практично на ті самі 600 000 тонн. 2022 року експорт становив 1,26 млн тонн, 2021 — 657 000 тонн. Дворазовому зростанню обсягів пшениці, що вивозиться, не завадила навіть заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (Вірменія, білорусія, Казахстан, Киргизстан).
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