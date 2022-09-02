Окупанти вдарили по житлових багатоповерхівках у Нікополі, є жертви

09:43 11 серпня Київ, Україна

Цієї ночі на Дніпропетровщині зафіксовано 120 ворожих прильотів. Окупанти обстріляли з «Градів» житлові квартали Нікопольського, Криворізького, Синельниківського та Дніпровського районів.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко



У Нікополі загинули 2 особи, 9 поранені (зокрема, 13-річна дівчинка). Пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, 3 школи, кілька магазинів, гаражі та машини.

П'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Перебито лінію електропередач. Без світла – понад 6000 нікопольчан.

У Червоногригорівській громаді зруйновано 14 будинків. Зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. Без електрики – близько тисячі людей.



У Зеленодольській громаді Криворізького району російські Урагани спровокували кілька пожеж. Рятувальники вже погасили полум'я. Люди не постраждали.



У Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено млин та будинки. Постраждало подружжя. Жінку госпіталізували до лікарні.



У Дніпровському районі після прильоту ракети з'ясовують масштаби руйнувань.