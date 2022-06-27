Окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська

13:50 27 червня Київ, Україна

Внаслідок ранкового обстрілу житлових кварталів Слов'янська є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях у Facebook.

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним "прильотом" у багатоповерховий сектор вул. Новий Побут", - повідомив Лях.

За словами міського голови, росіяни били по центру міста, де немає військових об'єктів. Від ракетного удару отримав пошкодження будинок на вулиці Торській та приватний сектор неподалік.



Лях зазначив, що є вбиті та поранені, але не уточнив їхню кількість. Він закликав мешканців залишити місто.



Глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що в результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна цивільна - поранена.