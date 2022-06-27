Окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська

Внаслідок ранкового обстрілу житлових кварталів Слов'янська є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях у Facebook.
За словами міського голови, росіяни били по центру міста, де немає військових об'єктів. Від ракетного удару отримав пошкодження будинок на вулиці Торській та приватний сектор неподалік.
Лях зазначив, що є вбиті та поранені, але не уточнив їхню кількість. Він закликав мешканців залишити місто.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що в результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна цивільна - поранена.
Лях зазначив, що є вбиті та поранені, але не уточнив їхню кількість. Він закликав мешканців залишити місто.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що в результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна цивільна - поранена.
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