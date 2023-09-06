Окупанти вдарили по Сумщині: постраждалі та руйнування

19:14 22 серпня Київ, Україна

Російські військові у вівторок, 22 серпня, з території росії обстріляли околицю міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.



Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.



Внаслідок атаки постраждали четверо людей.



Четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічені фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.



Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.