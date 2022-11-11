Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві, є жертви

10:19 11 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 11 листопада, Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-ракетної системи С-300. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.
 
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці", - написав Кім.
Кім також додав, що наразі працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Цю інформацію підтвердив і міський голова Олександр Сенкевич.
"Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.
На удар по житловому будинку у Миколаєві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті.
"Росія не відмовляється від своєї мерзенної тактики. А ми не припиняємо нашу боротьбу. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців”, – написав Зеленський.