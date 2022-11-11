Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві, є жертви

Сьогодні, 11 листопада, Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-ракетної системи С-300. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Кім також додав, що наразі працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Цю інформацію підтвердив і міський голова Олександр Сенкевич.
На удар по житловому будинку у Миколаєві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі