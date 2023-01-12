Окупанти вдарили по одному із районів Запоріжжя

09:03 12 січня Київ, Україна

У ніч на 12 січня загарбники завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, люди не постраждали, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Він зазначив, що постраждали об'єкти інфраструктури, на місці "прильоту" виникла пожежа.



Старух уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Обсяг збитків встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби... Також виявлено уламок ворожої ракети", - зазначив глава ОВА.



О 3:08 у місті було оголошено повітряну тривогу, незабаром після цього пролунали два вибухи.



