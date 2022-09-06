Окупанти вдарили по Харкову: відомо про прильоти та влучання в один приватний будинок

07:38 06 вересня Київ, Україна

У ніч на 6 вересня загарбники здійснили ракетний обстріл Харкова, відомо про влучання в один приватний будинок та загиблих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



Ракетний обстріл було зафіксовано по Індустріальному району Харкова. Як зазначають ЗМІ, вибухи в місті чули близько 0:20.



За даними Терехова, в одному випадку російська ракета влучила у приватний житловий будинок. Під час розбору завалів виявлено тіло жінки.



У другому випадку ракета влучила недалеко від будинку. Від розльоту осколків спалахнув будинок, проте обійшлося без постраждалих.