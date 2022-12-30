Окупанти вдарили по Донеччині: зруйновано храм

13:13 30 грудня Київ, Україна

29 грудня та 30 грудня росіяни на Донеччині атакували всю лінію фронту, ракетним ударом пошкоджено храм у селі Богатир.



Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі двох ракетних ударів зазнав Богатир Великоновосілківської громади. Внаслідок ворожого вогню пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кафе.



Гучно було також у Курахівській громаді – у смт Острому пошкоджено лінії електропередач, а вранці стався обстріл села Далекого. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці. Крім цього, вчора на Горлівському напрямку росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці. Без постраждалих, однак ушкодження отримали інтернат, кінотеатр та гуртожиток.



Періодичні обстріли також були зафіксовані на околицях Часовоярської та Соледарської громад. На Лисичанському напрямку під обстріл потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торська та Зарічна Лиманської громади. Обійшлося без постраждалих.