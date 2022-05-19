Окупанти вдарили по Донецькій області крилатими ракетами та «Смерчами» - загинули діти

10:42 19 травня Київ, Україна

За добу ворог обстріляв десять населених пунктів. Росіяни вбили 10 мирних жителів, зокрема, двох дітей. Шістьох людей поранено. Руйнування отримали 38 цивільних об'єктів - житлові будинки, дві школи та ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, будинок культури, об'єкти критичної інфраструктури.

Під обстрілами опинилися населені пункти – Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк.



Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню Смерч та крилатими ракетами.



За період із 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Вони були вбиті в Лимані внаслідок прямого влучення в житловий будинок.



Поліціянти розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.