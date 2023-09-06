Окупанти вдарили по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 10

15:23 24 серпня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару росії по Дніпру зросла кількість постраждалих до 10 осіб.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його словами, у лікарні у стані середньої тяжкості перебувають троє постраждалих: 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Інші постраждалі отримали легкі травми і були відпущені додому.



Нагадаємо, ракетного удару по Дніпру було завдано 23 серпня. Внаслідок атаки було зруйновано транспортний об'єкт, пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.