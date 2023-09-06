Окупанти вдарили по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 10

Внаслідок ракетного удару росії по Дніпру зросла кількість постраждалих до 10 осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у лікарні у стані середньої тяжкості перебувають троє постраждалих: 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Інші постраждалі отримали легкі травми і були відпущені додому.
Нагадаємо, ракетного удару по Дніпру було завдано 23 серпня. Внаслідок атаки було зруйновано транспортний об'єкт, пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у лікарні у стані середньої тяжкості перебувають троє постраждалих: 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Інші постраждалі отримали легкі травми і були відпущені додому.
Нагадаємо, ракетного удару по Дніпру було завдано 23 серпня. Внаслідок атаки було зруйновано транспортний об'єкт, пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.
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