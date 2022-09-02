Окупанти вдарили по центру Харкова ракетами С-300

15:43 11 серпня Київ, Україна

Вночі 11 серпня росіяни завдали удару по центру Харкова ракетами С-300.

 
Про це заявив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
 
«Рашисти вночі обстріляли місто Харків – один із прильотів у центрі міста, у звичайний двір житлового будинку. Ніхто не постраждав. Пошкоджено вікна, балкони, автомобілі. Вилучено уламки металу, попередньо – ракети ракетного комплексу С300», – зазначив він.
 
За його словами, зараз на місці працюють слідчі та криміналісти: фіксують усі деталі та проводять огляд.