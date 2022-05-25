Окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю, загинула жінка

13:40 25 травня Киев, Украина

Сьогодні вранці, 25 травня, окупанти запустили по Запоріжжю чотири крилаті ракети, одну з яких збила ППО. Внаслідок обстрілів загинула місцева мешканка.



Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Один із снарядів збила ППО, але решта три прилетіли до двох районів і влучили у цивільні об'єкти Шевченківського району та торгового центру в Олександрівському районі", - йдеться у повідомленні.

Зараз лише у приватному секторі Запоріжжя відомо про 62 пошкоджені будинки.



Щодо цивільних жертв, крім однієї загиблої місцевої мешканки, у Запорізькій ОВА повідомили про трьох поранених.



У військовій адміністрації регіону зазначили, що російські військові активізували застосування авіації на Запорізькому напрямку, а через недостатню кількість запасів високоточної ракетної зброї шукають інші способи ураження критично важливих та військових об'єктів.

Окрім обстрілів Запоріжжя росіяни стріляють і по Гуляйполю: за минулу добу внаслідок артилерійських атак там горіли господарські будівлі, складські приміщення та транспортувальна стрічка елеватора.