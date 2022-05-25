Окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю, загинула жінка

Сьогодні вранці, 25 травня, окупанти запустили по Запоріжжю чотири крилаті ракети, одну з яких збила ППО. Внаслідок обстрілів загинула місцева мешканка.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Зараз лише у приватному секторі Запоріжжя відомо про 62 пошкоджені будинки.
Щодо цивільних жертв, крім однієї загиблої місцевої мешканки, у Запорізькій ОВА повідомили про трьох поранених.
У військовій адміністрації регіону зазначили, що російські військові активізували застосування авіації на Запорізькому напрямку, а через недостатню кількість запасів високоточної ракетної зброї шукають інші способи ураження критично важливих та військових об'єктів.
Щодо цивільних жертв, крім однієї загиблої місцевої мешканки, у Запорізькій ОВА повідомили про трьох поранених.
У військовій адміністрації регіону зазначили, що російські військові активізували застосування авіації на Запорізькому напрямку, а через недостатню кількість запасів високоточної ракетної зброї шукають інші способи ураження критично важливих та військових об'єктів.
Окрім обстрілів Запоріжжя росіяни стріляють і по Гуляйполю: за минулу добу внаслідок артилерійських атак там горіли господарські будівлі, складські приміщення та транспортувальна стрічка елеватора.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии