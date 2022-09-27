Окупанти вдарили десятьма ракетами С-300 по Запоріжжю

“Ворог знову влучив десятьма ракетами С-300 в об'єкти інфраструктури обласного центру. На місцях ураження виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджено лінію електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. Ворог майже щодня атакує місто. Потрібно бути максимально акуратним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", – йдеться у повідомленні.