Окупанти вдарили десятьма ракетами С-300 по Запоріжжю
10:31 27 вересня Київ, Україна
У ніч проти 27 вересня російські війська випустили по Запоріжжю десять ракет С-300
. Зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Є постраждалі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
“Ворог знову влучив десятьма ракетами С-300 в об'єкти інфраструктури обласного центру. На місцях ураження виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджено лінію електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. Ворог майже щодня атакує місто. Потрібно бути максимально акуратним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", – йдеться у повідомленні.
Вдруге постраждав готельно-ресторанний комплекс у центральному парку Запоріжжя.
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