Окупанти вдарили понад 60 разів по прикордонню Сумщини

08:33 26 січня Київ, Україна

Російські терористи протягом 25 січня завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області.



Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Есманьській громаді супротивник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг.

Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів.

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів.

Зноб-Новгородська громада також була під мінометним вогнем, 8 прильотів.

Живицький зазначив, що у всіх випадках без постраждалих та руйнувань.