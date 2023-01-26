Окупанти вдарили понад 60 разів по прикордонню Сумщини

08:33 26 січня Київ, Україна

Російські терористи протягом 25 січня завдали 60 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
  • По Есманьській громаді супротивник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг.
  • Білопільська громада: ворог із артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів.
  • Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів.
  • Зноб-Новгородська громада також була під мінометним вогнем, 8 прильотів.
Живицький зазначив, що у всіх випадках без постраждалих та руйнувань.