Окупанти вдарили ракетами по Одещині, є постраждалі

10:21 16 травня Київ, Україна

Вранці, 16 травня, окупанти літаками стратегічної авіації завдали ракетного удару по Одеській області, було вражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано будівлі, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Попередньо відомо, що постраждали двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.



Також ворог атакував пошкоджений та неробочий міст через Дністровський лиман.





