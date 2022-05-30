Окупанти вбили у Сєвєродонецьку двох та поранили п'ятьох людей

09:53 30 травня Київ, Україна

Внаслідок ворожих обстрілів Сєвєродонецька Луганської області загинули двоє цивільних, ще п'ять людей отримали поранення.



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Російські війська вийшли на околиці міста і обстрілювали Сєвєродонецьк усіма можливими озброєннями, зокрема, застосували авіацію, по північно-східних та південно-східних районах.

"Більшість потерпілих - мешканці одного кварталу в старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом почався обстріл", - розповів Гайдай.

У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли і автомобіль з волонтерами, внаслідок чого вони зазнали поранень. Також у місті зникли троє лікарів. Гайдай каже, що знайшли їхній автомобіль, передня частина якого була розірвана.



Обстрілювали російські військові й Сиротино, де тяжкі поранення отримали двоє цивільних. Усіх постраждалих у регіоні направили до лікарень у сусідній Донбас.



Завдали росіяни і значні руйнування інфраструктурі. Усього за 29 травня у Сєвєродонецьку зруйнували щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.



Гайдай каже, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже тяжка, але українські військові міцно тримають оборону, щоб не допустити ворога вглиб країни.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Луганській області загинуло вже 334 особи.