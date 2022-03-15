Окупанти вбили оператора американського телеканалу Fox News

Оператор американського телеканалу Fox News П'єр Закржевський загинув в Україні. Як повідомляє телеканал, 14 березня він разом із кореспондентом Бенджаміном Холлом потрапив на машині під обстріл окупантів під Києвом. Холла госпіталізували у тяжкому стані.
Закржевськи було 55 років. Його називають ветераном зон бойових дій, раніше він працював в Іраку, Сирії та Афганістані.
Закржевськи було 55 років. Його називають ветераном зон бойових дій, раніше він працював в Іраку, Сирії та Афганістані.
Нагадаємо, 13 березня у місті Ірпінь у Київській області загинув американський кінодокументаліст Брент Рено , який раніше співпрацював із The New York Times.
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