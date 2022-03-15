Окупанти вбили оператора американського телеканалу Fox News

18:19 15 березня Київ, Україна

Оператор американського телеканалу Fox News П'єр Закржевський загинув в Україні. Як повідомляє телеканал, 14 березня він разом із кореспондентом Бенджаміном Холлом потрапив на машині під обстріл окупантів під Києвом. Холла госпіталізували у тяжкому стані.



Закржевськи було 55 років. Його називають ветераном зон бойових дій, раніше він працював в Іраку, Сирії та Афганістані.

Смерть журналіста також підтвердив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. У своєму телеграм-каналі він написав, що ще однією «невинною жертвою агресії Путіна» стала українська журналістка Олександра Кувшинова. Вона була у складі знімальної групи Fox News.