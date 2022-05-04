Окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів

09:46 04 грудня Київ, Україна

Згідно з даними штабу ООС, режим припинення вогню протягом останньої доби було порушено три рази. Стріляли з мінометів і гранатометів з боку російських окупаційних військ. Українські військові у відповідь вогонь не відкривали.



Так, поблизу Водяного противник зробив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру і автоматичного гранатомета. Недалеко від цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.



Крім того, сепаратисти здійснили кілька провокаційних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми і Авдіївка, а поблизу Опитного - з підствольного гранатомета.



З початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, сепаратисти один раз порушили перемир'я - використовували заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру і 120-и мм міномети, зробивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.