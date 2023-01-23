Окупанти тричі накривали вогнем громади Сумщини

Минулої доби війська Росії обстріляли Новослобідську і Шалигінську громади Сумської області.
Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.
Новослобідською громадою ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – лише 15 прильотів.
По Шалигінській громаді супротивник ударив один раз із артилерії.
Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без потерпілих та руйнувань.
Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.
Новослобідською громадою ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – лише 15 прильотів.
По Шалигінській громаді супротивник ударив один раз із артилерії.
Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без потерпілих та руйнувань.
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