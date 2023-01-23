Окупанти тричі накривали вогнем громади Сумщини

08:35 23 січня Київ, Україна

Минулої доби війська Росії обстріляли Новослобідську і Шалигінську громади Сумської області.



Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.



Новослобідською громадою ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – лише 15 прильотів.



По Шалигінській громаді супротивник ударив один раз із артилерії.



Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без потерпілих та руйнувань.