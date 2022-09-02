Окупанти тероризують місцевих жителів після удару по Брилівці

12:31 04 серпня Київ, Україна

Окупанти тероризують мешканців Брилівки.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Повідомляють про тиск на місцеве населення у Брилівці. Нагадаю, саме там завдяки ювелірному влученню зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишилися без рук, ніг. Наразі тероризують місцевих — шукають коригувальників", - йдеться у повідомленні.



За словами Хланя, фільтраційні дії відбуваються на всій захопленій частині області.

"Орки оточують населені пункти та забороняють в'їзд/виїзд, ходять по квартирах, незаконно проникають у гаражі, перевіряють телефони, кишені у пересічних перехожих", - пояснив чиновник.



Крім того, він нагадав, що в області тривають обстріли, є загиблі, а виїзд через Василівку заблоковано. При цьому радник голови Херсонської ОВА зазначив, що росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину.