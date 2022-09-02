Окупанти тероризують місцевих жителів після удару по Брилівці
12:31 04 серпня Київ, Україна
Окупанти тероризують мешканців Брилівки.
Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Повідомляють про тиск на місцеве населення у Брилівці. Нагадаю, саме там завдяки ювелірному влученню зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишилися без рук, ніг. Наразі тероризують місцевих — шукають коригувальників", - йдеться у повідомленні.
За словами Хланя, фільтраційні дії відбуваються на всій захопленій частині області.
"Орки оточують населені пункти та забороняють в'їзд/виїзд, ходять по квартирах, незаконно проникають у гаражі, перевіряють телефони, кишені у пересічних перехожих", - пояснив чиновник.
Крім того, він нагадав, що в області тривають обстріли, є загиблі, а виїзд через Василівку заблоковано. При цьому радник голови Херсонської ОВА зазначив, що росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину.
"Як повідомляє британська розвідка - залізниця, якою переправляли техніку з Криму, суттєво пошкоджена і навіть якщо її вдасться відремонтувати - ціль пристрелена і вразлива", - підсумував Хлань.
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