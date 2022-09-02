Окупанти стріляли у бік Запорізької АЕС

18:43 05 серпня Київ, Україна

Російські військові 5 серпня обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Обстріл стався о 14:30. Росіяни влучили у промисловий майданчик ЗАЕС.



Про це повідомили в Енергоатомі.

“Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії”, – розповіли про наслідки атаки в Енергоатомі.

Викиди та скидання радіоактивних речовин внаслідок обстрілу не зафіксовані, проте від мережі відключили один із працюючих енергоблоків.

“Загарбники продовжують влаштовувати терор і наражати на небезпеку весь цивілізований світ. Необхідно якнайшвидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об'єктом України”, – вкотре наголошують в Енергоатомі.

Територію Запорізької АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі, російські військові захопили на початку березня. Тоді ж президент Володимир Зеленський звернувся до світу з промовою, в якій наголосив, що жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки та звинуватив росію в ядерному терорі.



Зараз безпосередньо на майданчику ЗАЕС загарбники тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу, а також тероризують персонал та населення міста-супутника Енергодару.



На ЗАЕС вже не раз приїжджали російські пропагандисти, щоб знімати сюжети про нібито спокійний та безпечний робочий процес, проте давати коментарі їм працівники відмовлялися.



Наприкінці квітня над територією ЗАЕС пролетіли дві російські крилаті ракети. Після цього Україна вкотре закликала МАГАТЕ встановити демілітаризовані зони навколо українських АЕС.



Нагадаємо, що у Міжнародному агентстві з атомної енергетики вважають – окупована росіянами ЗАЕС "вийшла з-під контролю".