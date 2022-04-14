Окупанти створили у Херсоні аналог донецької в'язниці "Ізоляція"

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти створили аналог донецької в'язниці "Ізоляція", де утримують викрадених людей.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Вже більше місяця Херсон та частина області залишаються під російською окупацією. З початку березня загарбники намагаються створити в регіоні так звану ХНР, для чого схиляють до співпраці місцеву владу та пригнічують будь-яку інакодумність, у тому числі викрадають журналістів, політиків та активістів. Росія ввела до Херсонської області підрозділи росгвардії, в яких працюють колишні співробітники спеціального підрозділу міліції "Беркут", які втекли з України після Революції гідності.
Щоб тримати заручників, використовують будівлі СІЗО, однак у деяких населених пунктах, наприклад, у Новій Каховці, для цих цілей облаштовують гаражі та підвали.
Наразі, за інформацією прокуратури Херсонщини, у заручниках росіян перебуває 137 осіб. Серед них цивільні, представники органів місцевого самоврядування, активісти, мітингувальники, журналісти, волонтери та атовці.
Про створення аналога донецької "Ізоляції" у Херсоні Денисовій розповіли місцеві жителі. Омбудсман не уточнила, де саме може бути катівня.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Вже більше місяця Херсон та частина області залишаються під російською окупацією. З початку березня загарбники намагаються створити в регіоні так звану ХНР, для чого схиляють до співпраці місцеву владу та пригнічують будь-яку інакодумність, у тому числі викрадають журналістів, політиків та активістів. Росія ввела до Херсонської області підрозділи росгвардії, в яких працюють колишні співробітники спеціального підрозділу міліції "Беркут", які втекли з України після Революції гідності.
Щоб тримати заручників, використовують будівлі СІЗО, однак у деяких населених пунктах, наприклад, у Новій Каховці, для цих цілей облаштовують гаражі та підвали.
Наразі, за інформацією прокуратури Херсонщини, у заручниках росіян перебуває 137 осіб. Серед них цивільні, представники органів місцевого самоврядування, активісти, мітингувальники, журналісти, волонтери та атовці.
Про створення аналога донецької "Ізоляції" у Херсоні Денисовій розповіли місцеві жителі. Омбудсман не уточнила, де саме може бути катівня.
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