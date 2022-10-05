Окупанти створили свій Аушвіц у селі Піски-Радьківські на Харківщині

20:12 05 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів у селі Піски-Радьківські Харківської області, де захоплених людей закопували живцем, душили, ґвалтували та виривали зубні протези.

Про це розповів начальник Слідчого управління національної поліції Сергій Болвінов.

"На цей момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю живцем і застосування протигаза з ганчіркою, що тліє.. Також у катівнях знайдено фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які тут знаходилися", — повідомив Болвінов.

Катівню окупанти облаштували у підвалі одного з будинків, сусіди постійно чули звідти крики. Тримали там місцевих жителів, АТОвців та полонених із ЗСУ.

За словами Болвінова, поліції відомі імена військовослужбовців України, з яких знущалися окупанти.