Окупанти створили свій Аушвіц у селі Піски-Радьківські на Харківщині

Правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів у селі Піски-Радьківські Харківської області, де захоплених людей закопували живцем, душили, ґвалтували та виривали зубні протези.
Про це розповів начальник Слідчого управління національної поліції Сергій Болвінов.
Катівню окупанти облаштували у підвалі одного з будинків, сусіди постійно чули звідти крики. Тримали там місцевих жителів, АТОвців та полонених із ЗСУ.
За словами Болвінова, поліції відомі імена військовослужбовців України, з яких знущалися окупанти.
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