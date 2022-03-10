Окупанти зірвали евакуацію цивільних на Київщині: загинув поліцейський

Російські окупанти зірвали евакуацію мирних людей із гарячих точок. Незважаючи на домовленості про "зелений коридор" для виїзду цивільних, які погодили на "вищому рівні" в РФ, орки блокують рух автобусів з людьми, які тікають від війни.
Наразі близько 50 евакуаційних автобусів заблоковано біля села Стоянка Київської області. Зрештою домовитися про пропуск автобусів для евакуації так і не вдалося.
Крім того, сьогодні вранці російські війська відкрили вогонь у селі Демидів Вишгородського району Київської області під час чергової евакуації людей із території бойових дій.
Як повідомляється, окупанти відкрили стрілянину у бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув дома. Ще одного правоохоронця та мирного мешканця важко поранено та доставлено до лікарні.
Вдалося евакуювати 100 мирних жителів, із них 30 дітей.
Як повідомляється, окупанти відкрили стрілянину у бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув дома. Ще одного правоохоронця та мирного мешканця важко поранено та доставлено до лікарні.
Вдалося евакуювати 100 мирних жителів, із них 30 дітей.
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