Окупанти зірвали евакуацію цивільних на Київщині: загинув поліцейський

18:06 09 березень Київ, Україна

Російські окупанти зірвали евакуацію мирних людей із гарячих точок. Незважаючи на домовленості про "зелений коридор" для виїзду цивільних, які погодили на "вищому рівні" в РФ, орки блокують рух автобусів з людьми, які тікають від війни.

Наразі близько 50 евакуаційних автобусів заблоковано біля села Стоянка Київської області. Зрештою домовитися про пропуск автобусів для евакуації так і не вдалося.

"Евакуація зірвана! З Бучі та Гостомелю сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - зазначили у Бучанській мерії.

Крім того, сьогодні вранці російські війська відкрили вогонь у селі Демидів Вишгородського району Київської області під час чергової евакуації людей із території бойових дій.



Як повідомляється, окупанти відкрили стрілянину у бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув дома. Ще одного правоохоронця та мирного мешканця важко поранено та доставлено до лікарні.



Вдалося евакуювати 100 мирних жителів, із них 30 дітей.