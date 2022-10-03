Окупанти знову вдарили по Запоріжжю - ОВА
08:51 03 жовтня Київ, Україна
3 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються", - зазначив губернатор.
Секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що пошкоджено інфраструктуру обласного центру, є постраждалі.
"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Попередньо внаслідок ворожих обстрілів руйнування отримала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють усі відповідні служби", - написав він у Telegram.
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