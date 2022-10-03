Окупанти знову вдарили по Запоріжжю - ОВА

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються", - зазначив губернатор.



Секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що пошкоджено інфраструктуру обласного центру, є постраждалі.

"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Попередньо внаслідок ворожих обстрілів руйнування отримала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють усі відповідні служби", - написав він у Telegram.