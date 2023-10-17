Окупанти знову намагаються дезінформувати населення Харківщини через радіо - ОДА

18:37 17 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти знову спробували провести фейкове радіомовлення на Харківщині, використовуючи частоту 90,2 FM під ім'ям "Слобожанське FM".



Про це повідомила прес-служба Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).



В ОВА наголосили, що це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення та дезінформувати населення Харківщини.



У світлі цього ОДА закликає мешканців регіону слухати лише перевірену інформацію.



Вони також надали список рекомендованих частот для прослуховування, включаючи Балаклію (104,9 МГц), Зміїв (90,8 МГц), Близнюки (100,1 МГц) та Барвінкове (103,4 МГц).