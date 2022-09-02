Окупанти знову обстріляли Нікополь, є поранені
19:11 16 серпня Київ, Україна
Війська росії вдарили по житлових кварталах Нікополя. До міста прилетіли 20 реактивних снарядів із «Градів» та 10 - із ствольної артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Після обіду російська армія знову обстріляла Нікопольський район. До міста прилетіли 20 реактивних снарядів з Градів і 10 зі ствольної артилерії. Попередньо чотирьох людей поранено. Один із них госпіталізований", – написав він.
Резніченко зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено кілька приватних будинків.
"Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють пожежники", – додав глава регіону.
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