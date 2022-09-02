Окупанти знову обстріляли Нікополь, є поранені

19:11 16 серпня Київ, Україна

Війська росії вдарили по житлових кварталах Нікополя. До міста прилетіли 20 реактивних снарядів із «Градів» та 10 - із ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Після обіду російська армія знову обстріляла Нікопольський район. До міста прилетіли 20 реактивних снарядів з Градів і 10 зі ствольної артилерії. Попередньо чотирьох людей поранено. Один із них госпіталізований", – написав він.

Резніченко зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено кілька приватних будинків.