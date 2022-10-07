Окупанти шість разів ударили по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії

10:49 07 жовтня Київ, Україна

Нікопольський район Дніпропетровської області всю ніч був під ворожим обстрілом.



Про це 7 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що ворог шість разів ударив по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали.

"У Нікополь прилетіли близько 40 російських снарядів. У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газопроводи та електромережі", - наголосив глава ОВА.

Масштаби руйнувань у Марганецькій громаді уточнюються.