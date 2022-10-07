Окупанти шість разів ударили по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії
10:49 07 жовтня Київ, Україна
Нікопольський район Дніпропетровської області всю ніч був під ворожим обстрілом.
Про це 7 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що ворог шість разів ударив по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали.
"У Нікополь прилетіли близько 40 російських снарядів. У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газопроводи та електромережі", - наголосив глава ОВА.
Масштаби руйнувань у Марганецькій громаді уточнюються.
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