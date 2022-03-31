Окупанти РФ розстріляли понад 20 авто з мирними громадянами під Харковом

18:07 31 березня Київ, Україна

Солдати 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ розстріляли понад 20 цивільних автомобілів із мирними громадянами України на відрізку магістралі Харків-Чугуїв та на дорозі Рогань-Мала Рогань.





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Російські війська 26-27 лютого захопили південно-східні підходи в Харків та Індустріальний район, а саме село Мала Рогань, ключову висоту над селом та над містом Рогань, та перекрили автотрасу Київ-Харків-Довжанський, пише журналіст.



Після цього російські солдати розстріляли машини з мирними людьми, які намагалися виїхати.

“Деякі тіла вдалося забрати. Тіло одного із загиблих цивільних я виявив у машині, його ще не встигли поховати. Машини стоять на дорозі та наочно показують, що російські солдати та офіцери в кожному українці бачать своїх ворогів", – каже Бутусов у відео з місця громадянського вбивства.

Наразі українські війська вибили окупантів з ключової висоти, Мала Рогань звільнена, траса Київ-Харків-Довжанський на даному відрізку відкрита, повідомив Бутусов.