Окупанти розгорнули у Василівці 3 десятки танків Т-62 - Міноборони
07:24 09 червня Київ, Україна
30 ворожих танків Т-62 стоять у Василівці у Запорізькій області.
Про це повідомив представник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник.
"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, в районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - зазначає Мотузяник.
Раніше, як повідомляла Запорізька ОВА, у Василівці окупантів уже більше, ніж місцевих мешканців.
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