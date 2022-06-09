Окупанти розгорнули у Василівці 3 десятки танків Т-62 - Міноборони

07:24 09 червня Київ, Україна

30 ворожих танків Т-62 стоять у Василівці у Запорізькій області.

Про це повідомив представник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник.

"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, в районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - зазначає Мотузяник.

Раніше, як повідомляла Запорізька ОВА, у Василівці окупантів уже більше, ніж місцевих мешканців.