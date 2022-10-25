Окупанти зруйнували Оріхів на 70%

16:12 25 жовтня Київ, Україна

В Оріхові Запорізької області немає світла, води, газу.



Про це повідомила Світлана Мандріч.

"На сьогодні – близько 2 000 офіційно зареєстрованих руйнувань, але, дивлячись так своїм оком, – це десь приблизно 70% міста зруйновано. Дуже багато останнім часом горить будинків, тому що нас бомбять і фосфорними бомбами, і будинки просто згоряють вщент. Через щільність обстрілів багато будинків горить, і їх неможливо загасити" - Світлана Мандрич.



Мандрич розповіла, що місто знаходиться під обстрілами і вдень, і вночі, обстріл може тривати по 7-14 годин поспіль.

"Немає можливості навіть вийти з підвалів, де люди перебувають по 7-14 годин. У місті залишається близько 2 000 населення, а по громаді десь 2 700. Це з селами Новопавлівка, Новоданіївка, Новоандріївка. Ті села, які залишаються неокупованими", – повідомила заступник міського голови Орєхова.

За її словами, у місті порушено вже всю електромережу, зруйновано трансформатори.



Заступник мера Орєхова стверджує, що з продуктами у місті проблем немає, а от лікарня зараз евакуйована.