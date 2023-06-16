Окупанти пограбували заповідник Кам'яна Могила у Запорізькій області - ЦНС

06:59 28 травня Київ, Україна

Намагаючись знищити докази давньої історії України, російська армія продовжує грабувати та розоряти музеї та заповідники на захоплених територіях. Як повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС), російські загарбники вивезли експонати з історико-археологічного заповідника Кам'яна Могила у Запорізькій області та виставили в окупованому Криму.

"У кримському музеї-заповіднику Херсонес Таврійський окупанти відкрили виставку зі 120 археологічними артефактами, які вивезли з музею Кам'яна Могила, розташованого на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що у січні 2023 року призначена окупаційною адміністрацією "директорка" музею "Херсонес Таврійський" Олена Морозова заявила, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника Кам'яна Могила.

Центр спротиву зазначив, що зараз те ж відбувається і з Бердянським художнім музеєм: з нього окупанти почали вивозити найцінніші картини.

Нагадаємо, що, за інформацією представництва президента України в АР Крим, окупанти пограбували музей-заповідник Херсонес Таврійський у Севастополі.