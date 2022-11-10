Окупанти пограбували банки у Херсонській області

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

"У місті Каховка військові росії захопили центральне відділення банку, де знаходилися матеріальні цінності, меблі, побутова, комп'ютерна та оргтехніка вартістю понад два мільйони гривень. У місті Нова Каховка військові росії розпилили сейф банкомату, звідки викрали гроші. Загальна сума завданих збитків становить тисяч гривень", - повідомляють у поліції.